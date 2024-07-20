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Polisin "dur" ihtarına uymadılar, nedeni yakalanınca ortaya çıktı! Araçta neler bulundu neler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri, Polis, Hırsızlık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu durdurulan araçtakiler suç makinesi çıktı. Aracın içinde ruhsatsız tabanca, hassas terazi, polis telsizi ve yeleği bulunurken, şüpheli şahısların aranması ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada, bir otomobil ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet polis yeleği, 1 adet telsiz ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Polisin "dur" ihtarına uymadılar, nedeni yakalanınca ortaya çıktı! Araçta neler bulundu neler - 1. Resim

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR 

Araç içerisinde bulunan şahısların yapılan sorgularında S.Ö.’nün (27) hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından 4 adet suç kaydı bulunduğu, M.K.’nın (27) da uyuşturucu madde satın almak, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve birden fazla kişi tarafından yağma suçlarından 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan da toplam 18 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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