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Sakarya'da hastane inşaatında tavan çöktü! 15 işçi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da hastane inşaatında tavan çöktü! 15 işçi yaralandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'da hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanının çökmesi sonucu yaralanan 15 işçiden 13'ü taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştır. 13 işçimiz kontrollerin ardından taburcu edilmiş olup 2 işçimizin tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sakarya’da bir inşaat alanında yer alan prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçme sonucu, 15 işçimizin yaralandığı haberini üzülerek aldık.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. 

Yaralanan işçi kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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