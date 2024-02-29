Seçim sonrası 4 yeni vergi mi gelecek? İletişim Başkanlığından açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarından, “seçim sonrası ekonomide yaşanacaklar” iddiasıyla paylaşılan iddialar doğru değildir." açıklamasında bulundu.

Ekonomist Şeref Oğuz, bir programda yerel seçim sonrasında yaşanacaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Sosyal medyada da "Seçim sonrası için korkutan senaryo: MTV yılda 3-4 Kez ödenebilir" başlığıyla paylaşılan içeriklerde, "Hele var ki bir tablo. Görse şaşar Anibal, Ördeklerden bir filo, Bir de kazdan Amiral. 1 Nisandan sonra üzerimize gelecek olan bu şakalar daha da sürer mi? Ekonominin bütün faturasını enflasyonzedelerin üstüne yıkarsan bu bir çözüm olabilir mi?" ifadelerine yer verilmişti.

Paylaşımlarda ayrıca, "-KDV ortalaması %24'e çıkacak. Ev sahipleri evlerinin değerinin %1'ini vergi olarak ödeyecek. MTV yılda 4 kez kalıcı hale gelecek. Silindir hacmi 1600 üzerindeki araçlara ağır vergiler gelecek." gibi iddialar da yer almıştı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından, “seçim sonrası ekonomide yaşanacaklar” iddiasıyla paylaşılan iddialar doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili kurumların iddia edilen konulara ilişkin herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Ekonomideki tüm tarafların karar alma sürecini etkilemeyi amaçlayan ve seçim sürecinde piyasaları manipüle edebilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." denildi.