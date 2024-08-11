Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u bir de şimdi görün! Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ayağa kaldırdıklarını, evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettiklerini belirtti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağışın neden olduğu, 65 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin ardından yapılan çalışmalarla eskisinden daha güzel bir çehreye büründü.

BOZKURT İÇİN VERİLEN SÖZ TUTULDU

Bozkurt'un son halinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, yaşanan büyük felakette bütün ilçenin tahrip olduğunu hatırlattı.

Kurum, o gün Bozkurtlu vatandaşlara, "Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" dediklerini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda, bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildiği kaydedildi.

Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, bir millet bahçesinin de kente kazandırıldığı bildirildi.

BARTIN VE SİNOP DA AYAĞA KALDIRILDI

Konutlardan 649'unun afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilçede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesinin yeniden inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bartın'da hasar gören yerlerin yeniden ayağa kaldırıldığı, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen bölgelerde güvenli konutlar ve bir sanayi sitesi kurulduğu ifade edildi.

VATANDAŞLAR ESKİ VE YENİ BOZKURT'U ANLATTI

➖Vatandaşlardan Mehmet Korkut kızının doktor olduğunu, bu nedenle 2019 yılında ilçeye yerleştiğini söyledi.

İlçede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Korkut, "Her şey dümdüzdü. Şimdi yeniden bir şehir kurulmuş. Yani kimse beklemiyordu. Evleri, köprüleri yaptılar. Her şey dört dörtlük. Yani kimse bu kadar beklemiyordu. Kafeler, iş yerleri açıldı. Bütün her yere TOKİ bir şeyler yaptı. Parklar yapıldı." diye konuştu.

➖11 yaşındaki Berat Çakırgöz ise sel felaketi sırasında köyde olduklarını, sel nedeniyle elektriklerinin gittiğini belirterek, "Birkaç gün sonra helikopterler köye jeneratör getirdi. Elektriklerimiz geldi. Bozkurt'un videolarına baktık, üzüldük. Artık komple gitti, Bozkurt bir daha olmaz sandık. Baktık Bozkurt onarıldı. Evlerimiz yenilendi. Yardım yaptılar. TOKİ evimizi verdikten sonra evimize taşındık. Üç senede bayağı farklı şeyler yaşandı. Bizim olmayacak dediğimiz şeyler oldu. Yeni evler yapıldı, yeni dükkanlar açıldı. Meydanımız değişti." ifadelerini kullandı.

➖Ezine Çayı'nın taşması sonucu Emre Fıçı'nın restoranının da bulunduğu alan sular altında kaldı.

Selden sonra işlerini konteyner çarşıda sürdüren Fıçı, TOKİ tarafından yeniden yapılan iş yerine kavuştu. Kura çekimi sonrası dükkanına yerleşen Fıçı, yaklaşık 3 ay önce taşınma işlemini tamamlayarak yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Fıçı, şunları anlattı:

"Bizim yaşadığımız şeyler öyle konuşularak aslında anlatılan ya da o ekranlarda göründüğü gibi bir şey değildi. İnanın görünenin ve anlatılanın on kat belki de yirmi kat daha üstü bir şeydi. Gerçekten hani tekrardan o anlar böyle gözümün önüne gelince böyle insan kötü oluyor. Ben eşimle çocuğumu apartmandan çıkarırken su belime geliyordu, öyle çıkarttım. Benim çocuğum üç yaşındaydı. Diyor ki, 'Baba havuza giriyor, denize giriyormuş gibi mi baba' diyordu. Ben gerçekten tam böyle devletin varlığını 12 Ağustos sabahında gördüm. 12 Ağustos sabahında buraları arabalar almadı. Buraya herkes yığıldı. Rize'den, Trabzon'dan Diyarbakır'dan, Muş'tan, her yerden her şey geldi."