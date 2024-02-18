Sosyal medya 66 yıllık videoyu konuşuyor! Önder Güler'den Türkiye karşıtlarına tokat gibi sözler

1958 yılında Amerika'da çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Farklı ülkelerden öğrenciler, bir programda Türkiye'ye dair görüşlerini dile getirirken hakarete varan ifadeler kullandı. Türkiye'yi temsilen forumda bulunan Önder Güler, sakin tavrı ve Türkiye'yi savunmasıyla dikkat çekti. Türkiye'ye skandal sözler savunan öğrencilere karşılık Önder Güler'in verdiği medeniyet dersi, sosyal medyada övgü dolu sözlerle paylaşıldı.

1958 yılında, New York Herald Tribune gazetesinin baş sponsoru olduğu bir lise öğrenci forumunda, Türkiye'nin temsilcisi olarak sahneye çıkan Önder Güler'in konuşması, 66 yıl sonra tekrar dikkatleri üzerine çekti.

TÜRKİYE HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

Önyargıların konuşulduğu forumda, İzlandalı öğrencinin Türklerle ilgili sözleri şaşkınlık oluşturdu. İzlandalı öğrenci, Türklere dair duyduğu korkuyu hakarete varan sözlerle ifade edince forumun moderatörü harekete geçti.

İzlandalı öğrencinin 'Nefret ettiğim tek halk Türklerdir. Çocukken, "Tanrım beni Türklerden koru diye dua ederdim." sözlerinden sonra Yunan öğrenci de Türklere karşı aynı fikirlere sahibiz. Bugün bile biri yemeğini kaba bir şekilde yediğinde genellikler 'Sen Türk müsün?' deriz. 400 yıllık Türk 'işgalinden' çok acı çektik." diye konuştu.

TÜRK ÖĞRENCİDEN MEDENİYET DERSİ!

İzlandalı ve Yunan öğrencilerin Türkiye ve Türkler hakkındaki hakarete varan sözlerinden sonra konuşan Türk öğrenci Önder Güler, kelimenin tam anlamıyla medeniyet dersi verdi.

Türklerin Yunanlılara karşı önyargılı olmadığını vurgulayan Güler, "Bizim en büyük sorunumuz, bugün tüm özgür dünyanın en büyük sorunu olan insanlarla. Dediğine göre, 400 yıldan fazla ülkenizi 'işgal' altında tutarak uygarlığınızı mahvetmişiz. Ama dikkatinizi çekmek isterim ki eğer Osmanlı İmparatorluğu size din özgürlüğü ve medeniyetinizi koruma özgürlüğü vermeseydi bugün bu şekilde konuşamazdınız bence." ifadelerini kullandı.

66 YIL SONRA GÜNDEM OLDU

Önder Güler'in bu sözleri 66 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu.

Forumda Türkiye'yi savunan Önder Güler'in Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşamaya devam ettiğini, Türkiye karşıtlığı yapan İzlandalı öğrencinin şu anki İzlanda Dışişleri Bakanı Björn Fridfinnsson olduğu ve Yunan öğrencinin ise Harvard Üniversitesi'nde akademisyen olduğu belirtildi.