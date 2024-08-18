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'Suriyeli grup Mersinli Türk gencini mi bıçakladı' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan 'Yunus Cengiz' açıklaması

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Mersin'de bir genç, Suriyeli sığınmacılar tarafından bıçaklandı" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. "Olaya karışan diğer iki şahısla birlikte toplam üç kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır." denilen açıklamada "yapılan çalışmalar kapsamında saldırganın iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, İ.K. isimli Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımı şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Mersin'de bir genç, Suriyeli sığınmacılar tarafından bıçaklandı." iddiası doğru değildir.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 Ağustos günü Çukurova Mahallesi'nde kavga ihbarı almış ve olay yerine ivedilikle intikal edilmiştir.

Olayda bir kişinin kesici delici aletle yaralandığı belirlenmiş, yapılan çalışmalar kapsamında saldırganın iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, İ.K. isimli Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir.

Olaya karışan diğer iki şahısla birlikte toplam üç kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili soruşturma tüm boyutlarıyla titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. 

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyonlara itibar etmeyiniz."

'Suriyeli grup Mersinli Türk gencini mi bıçakladı' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan 'Yunus Cengiz' açıklaması - 1. Resim

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