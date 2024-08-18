'Suriyeli grup Mersinli Türk gencini mi bıçakladı' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan 'Yunus Cengiz' açıklaması

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 18 Ağustos 2024 17:25 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 17:30 - Güncelleme:

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Mersin'de bir genç, Suriyeli sığınmacılar tarafından bıçaklandı" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. "Olaya karışan diğer iki şahısla birlikte toplam üç kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır." denilen açıklamada "yapılan çalışmalar kapsamında saldırganın iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, İ.K. isimli Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir" denildi.