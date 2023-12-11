Terör ve kaçakçılık operasyonu: 82 kişiye adli işlem yapıldı

11 Aralık 2023 13:42 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 13:53

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güvenlik güçlerinin terör ve teröre finansman sağlayan kaçakçılıkla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda terör örgütü mensuplarına ve kaçakçı çetelere göz açtırılmıyor. Son olarak Şırnak polis ve jandarması onlarca kaçakçı için operasyonun düğmesine bastı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, silah, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 3,8 gram metamfetamin, 13,56 gram eroin, 6,10 gram esrar, 1 adet bong, 7 bin 670 TL para, 5 bin 41 paket sigara, 246 adet muhtelif emtia, 242 adet elektronik emtia, 28 adet cep telefonu, 126 adet cep telefonu aksesuarı, 21 adet şarjör ve 7 adet tabanca ele geçirildi.

82 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyonlarda kaçakçılık, asayiş ve terör suçu, sahte seyahat belgesi ile ülkemize illegal giriş-çıkış yapmak suçundan olmak üzere toplam 82 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.