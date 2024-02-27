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    • Haberler > Gündem > Tonlarca kokain sevkiyatı yapıyordu... 'Soya' yakalandı!

    Tonlarca kokain sevkiyatı yapıyordu... 'Soya' yakalandı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Meksika, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kolombiya'da tonlarca kokain sevkiyatı yapmakla suçlanan "Soya" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı operasyonla gözaltına alındı.

    Ulusal Polis Müdürü William Salamanca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Soya" lakaplı Ferney de Jesus Cardona Bello'nun polis ve askerin ortak operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

    Kolombiya basınında çıkan habere göre, iş adamı olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Soya'nın, ülkenin en büyük silahlı gruplarından Clan del Golfo ile işbirliği yaptığı ve bu yolla milyonlarca dolar kazandığı tahmin ediliyor.

    KARA PARA AKLAMAKTAN YARGILANACAK

    Soya, "tonlarca kokaini Karayipler üzerinden ABD'ye kaçırmak ve kara para aklamak" suçundan yargılanacak.

    Savunma Bakanı Ivan Velasquez, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Soya'nın yakalandığını teyit ederek, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

    Polis kaynaklarında, Soya'nın kazandığı milyonlarca doları "yasal göstermek" amacıyla hayvan çiftliğine, futbol okullarına ve çeşitli şirketlere aktardığı iddia edildi.

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) süreci yakında takip ettiği ve Soya'nın ABD'ye iade edilmesinin "yüksek olasılık" olduğu belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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