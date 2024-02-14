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    • Trafikte şaşkına çeviren görüntü! Kaldırım üzerinde metrelerce ters yönde gitti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Büyükçekmece’de Hadımköy Yolu’nda bir sürücü ters yöne girerek kaldırımda son sürat ilerledi. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Olay, Pazartesi akşam saatlerinde Büyükçekmece Hadımköy Yolu üzerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, bir sürücü geri dönmek için 200 metre ilerideki kavşağı kullanmak yerine aracıyla kaldırıma çıkarak ters yönde ilerledi.

    Hızla giden sürücünün kaldırım işgali bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde, yaya yolu üzerinde hızla seyreden aracın hem trafiği hem de yayaların hayatını tehlikeye atıp kazaya davetiye çıkardığı o anlar yer aldı.

    Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Trafikte şaşkına çeviren görüntü! Kaldırım üzerinde metrelerce ters yönde gitti
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