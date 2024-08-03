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Türkiye'de ilk! Spor ortaokulları bu yıl eğitime başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;de ilk! Spor ortaokulları bu yıl eğitime başlıyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı bir ilke imza atıyor. Bu yıl Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde "spor ortaokulları" açılacak. Böylece öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli sporcuların ortaya çıkması sağlanacak. Öğrenciler spor ortaokullarına yetenek sınavıyla girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'de ilk kez spor ortaokulları açıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlatılacağı eylül ayında altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde başlatılacak ilk pilot uygulama, ortaokul 5. sınıflarda hayata geçirilecek.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, eğitimde, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bir üst öğrenime geçmesi hedefi doğrultusunda, son dönemde temel eğitim sisteminde köklü yenilikler yapılıyor. Bu kapsamda, temel eğitimde Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu, ilk öğrencilerini yeni eğitim öğretim yılında eğitime almaya başlayacak. Bakanlık, müzik alanının ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılında ülkenin ilk spor ortaokullarının açılması için hazırlık yürütüyor.

BİLİNÇLİ SPORCU YETİŞTİRİLECEK 

Pilot başlatılacak yeni spor ortaokulları, ilkokuldan sonra sportif yeteneklerinin farkında olan, öğrenim hayatını spor alanında devam ettirmek isteyen öğrenciler için tasarlanacak.

Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde, temel eğitimin genel amaçlarının yanı sıra öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla spor ortaokulları açılacak.

AĞIRLIKLI OLARAK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİ YAPILACAK

Beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlayan, altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında spor ortaokullarının pilot uygulaması yapılacak.

Spor ortaokullarında, normal müfredatın uygulanmasının yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verilecek.

YETENEK SINAVINA GİRECEKLER 

Öğrenciler, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edilecek. Pilot olarak 5. sınıflarda başlatılacak illerdeki pilot okulların belirlenmesi süreci devam ederken, çalışma tamamlandığında kamuoyu bilgilendirilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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