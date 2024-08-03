Türkiye'de ilk! Spor ortaokulları bu yıl eğitime başlıyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Ağustos 2024 16:45 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 16:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı bir ilke imza atıyor. Bu yıl Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde "spor ortaokulları" açılacak. Böylece öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli sporcuların ortaya çıkması sağlanacak. Öğrenciler spor ortaokullarına yetenek sınavıyla girecek.