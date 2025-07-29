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Türkiye'den Çin'e taziye mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye, Çin, Pekin, Sel Felaketi, Taziye, Dışişleri Bakanlığı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in başkenti Pekin'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in başkenti Pekin'de meydana gelen selde hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pekin ve çevresinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Türkiye'den Çin'e taziye mesajı - 1. Resim

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberinde paylaşılan resmi verilere göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Pekin'in Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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