Türkiye'nin en önemli sorunu ne? Yüzde 64'ün cevabı aynı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Asal Araştırma son anketinde vatandaşlara "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yöneltti. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 64.6'sı aynı cevabı verdi.
Asal Araştırma, 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin kişi ile gerçekleştirilen anlette "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu.
HAYAT PAHALILIĞI SORUNU AÇIK ARA ÖNDE
Ankete katılan vatandaşların büyük çoğunluğu aynı cevabı verdi Yüzde 64.6 oranında "Ekonomi/Hayat Pahalılığı" denildi.
YÜZDE 6'NIN CEVABI "MÜLTECİLER" OLDU
Ankete katılanların yüzde 6,2'si en büyük sorunu "Mülteciler" diye gösterirken, yüzde 5,5'i "Adaletsizlik" dedi.
Anketten çıkan diğer sonuçlar şöyle:
- İşsizlik/İstihdam:%3.4
- Eğitim:%3.0
- Güvenlik:%1.7
- Terör:%1.2
- Ahlaki değer kaybı:%0.6
- Başıboş sokak köpekleri:%0.5
- Anayasa:%0.4
- Her şey sorun:%6.6
- Diğer:%2.4
- Sorun yok:%1.2
- Fikrim yok/Cevap yok:%2.7
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi