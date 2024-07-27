Türkiye'nin en önemli sorunu ne? Yüzde 64'ün cevabı aynı

Asal Araştırma son anketinde vatandaşlara "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yöneltti. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 64.6'sı aynı cevabı verdi.

Asal Araştırma, 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin kişi ile gerçekleştirilen anlette "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu.

HAYAT PAHALILIĞI SORUNU AÇIK ARA ÖNDE

Ankete katılan vatandaşların büyük çoğunluğu aynı cevabı verdi Yüzde 64.6 oranında "Ekonomi/Hayat Pahalılığı" denildi.

YÜZDE 6'NIN CEVABI "MÜLTECİLER" OLDU

Ankete katılanların yüzde 6,2'si en büyük sorunu "Mülteciler" diye gösterirken, yüzde 5,5'i "Adaletsizlik" dedi.

Anketten çıkan diğer sonuçlar şöyle: