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Türkiye'nin en önemli sorunu ne? Yüzde 64'ün cevabı aynı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en önemli sorunu ne? Yüzde 64&#039;ün cevabı aynı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asal Araştırma son anketinde vatandaşlara "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yöneltti. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 64.6'sı aynı cevabı verdi. 

Asal Araştırma, 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin kişi ile gerçekleştirilen anlette "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu. 

HAYAT PAHALILIĞI SORUNU AÇIK ARA ÖNDE 

Ankete katılan vatandaşların büyük çoğunluğu aynı cevabı verdi Yüzde 64.6 oranında "Ekonomi/Hayat Pahalılığı" denildi. 

YÜZDE 6'NIN CEVABI "MÜLTECİLER" OLDU

Ankete katılanların yüzde 6,2'si en büyük sorunu "Mülteciler" diye gösterirken, yüzde 5,5'i "Adaletsizlik" dedi.

Anketten çıkan diğer sonuçlar şöyle: 

  • İşsizlik/İstihdam:%3.4
  • Eğitim:%3.0
  • Güvenlik:%1.7
  • Terör:%1.2
  • Ahlaki değer kaybı:%0.6
  • Başıboş sokak köpekleri:%0.5
  • Anayasa:%0.4
  • Her şey sorun:%6.6
  • Diğer:%2.4
  • Sorun yok:%1.2
  • Fikrim yok/Cevap yok:%2.7

Türkiye'nin en önemli sorunu ne? Yüzde 64'ün cevabı aynı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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