Ümit Özdağ, Muharrem İnce'yle dalga geçti: Çok güldüm, verene değil alana bakacaksın

Dün akşam canlı yayında eski partisi CHP'yi eleştiren Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin sözleri Ümit Özdağ'ın dikkatini çekti. X hesabından açıklama yapan Ümit Özdağ, İnce'nin "Ümit Özdağ'a MİT müsteşarlığı verirken, 3 bakanlık verirken iyi de İnce'ye verirken kötü" sözlerine, "Ne diyeyim, çok güldüm. Verene değil, alana bakacaksın derler" diye cevap verdi.

31 Mart seçimlerine günler kala, siyaset gündemindeki yoğunluk her geçen gün artıyor. CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, dün akşam canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Sözcü TV'de soruları cevaplayan İnce, CHP ile arasındaki gerginliği anlattı, CHP yönetimine zehir zemberek sözlerle yüklendi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in iddialarına da cevap veren İnce, "Eğer gönül gözü kapalı değilse milletimizin beni anlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"ÜMİT ÖZDAĞ'A MİT MÜSTEŞARLIĞI VERİRKEN..."

"Bir ilçe istemişim. Bir ilçe istemişsem çok sembolik bir şey istemişim. Koca parti, eğer İstanbul'dan dahi istememişse, 'İzmir'den bir ilçe verin' demişse sizin hemen vermeniz lazımdı zaten." diyen İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın 15 vekil açıklamlarına dikkat çekerek "Yahu siz Babacan'a 15 vekil verirken iyi de Muharrem İnce'ye bir ilçe belediye başkanlığı mı vermediniz? Ayıp değil mi?" diye konuştu.

Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu? Ümit Özdağ'a MİT müsteşarlığı verirken, 3 bakanlık verirken iyi, Temel Karamollaoğlu'na Gültekin Uysal'a cumhurbaşkanlığı verirken iyi de İnce'ye verirken kötü. Bunlar komik çocuklar ya!" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ, İNCE'Yİ Tİ'YE ALDI

Muharrem İnce'nin sözleriyle ilgili X hesabından açıklama yapan Ümit Özdağ ise "Ne diyeyim, çok güldüm. Verene değil, alana bakacaksın derler" paylaşımını yaptı.