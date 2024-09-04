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Uzman çavuş kalbine yenik düştü, eşi kucağında 7 aylık bebeğiyle gözyaşlarına boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de evinde kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti. Eşini uğurlamaya 7 aylık bebeğiyle gelen Gizem Timur, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Talatpaşa Mahallesi Gölboyu Sokak'taki evinde istirahat halindeyken aniden rahatsızlanan Uzman Çavuş Enes Timur'a (27), yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Timur, Sultan 1 Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Piyade Sözleşmeli Erbaş Enes Timur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzman çavuş kalbine yenik düştü, eşi kucağında 7 aylık bebeğiyle gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

GERİDE 7 AYLIK BEBEĞİ KALDI 

Eşini uğurlamaya 7 aylık bebeğiyle gelen Gizem Timur, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Sultan 1 Murat Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan askeri törenin ardından Timur'un cenazesi memleketi Bayburt'a gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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