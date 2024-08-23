Yalova'da korku dolu anlar! Küçük çocuk denizin ortasında böyle bulundu

Yalova’nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle yüzen çocuk, korku dolu anlar yaşadı. Kıyıdan 700 metre uzaklaşan çocuğu cankurtaran ekipleri kurtardı. Tekneyle çocuğu kurtaran ekipler ailesine teslim etti.

Hersek Plajı'nda deniz simidiyle yüzen çocuk sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Çocuk deniz ortasında tek başına sürüklenen küçük çocuk, ecel terleri döktü.

TEKNE İLE KURTARILDI

Yaşanan olay üzerine Hersek Plajı’nda görev yapan cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına gitti. Ekipler çocuğu önce tekneye aldı sonrasında da kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.

RİP AKINTILARINA DİKKAT!

Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini aktardı.