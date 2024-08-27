Yanan ormanlık alanlarına otel mi yapılıyor? Sosyal medyada gündem olmuştu... Ve açıklama geldi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada gündem olan bir paylaşıma cevap verdi. "Yanan orman alanlarına otel yapılıyor, örnekleriyle inceleyelim." başlığıyla paylaşılan videonun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Milas ilçesi Güvercinlik Koyu'nda yer alan 3 otelin arazisinin, bölgede çıkan orman yangınları öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildiğini, yanan alanların imara açıldığı iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da OGM'nin kamuoyu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

OGM 3 OTELDEN BAHSETTİ

Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında, turizme ayrılan yerlerin tahsisinin yangından önce yapıldığı vurgusu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından 'Yanan orman alanlarına otel yapılıyor, örnekleriyle inceleyelim' paylaşımlarına ve çeşitli medya organları ve yorumlardaki benzer iddialara istinaden Orman Genel Müdürlüğü olarak açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Muğla Milas Güvercinlik Koyu, 1987 yılında Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Bu bölgede, 42 Ha'lık ormanlık alan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiştir.

2021 yılında, tahsis alanının 2007 ve 2021 yılı orman yangınlarında zarar gören kısımları iptal edilmiş olup, tahsis 27 Ha'lık alanda devam etmektedir.

Tahsis edilen bu alanlara, La Blanche, Titanic ve Lujo Otelleri inşa edilmiştir.

2007'de Güvercinlik'te çıkan orman yangınında 223 hektar alan zarar görmüştür. Lujo Otel için tahsis edilen 8,4 Ha'lık alanın içerisindeki 2,9 Ha'lık kısmı yangından etkilenmiştir. Titanic ve La Blanche Otellerin bulunduğu alanlar ise yangından etkilenmemiştir.

YANAN ORMANLAR OTEL Mİ OLUYOR?

Kronolojiden de görüldüğü üzere, alanın otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır. Yani yanan alanların imara açıldığı veya otel yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır.

Anayasa'nın 169. maddesindeki 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir' hükmü gereğince yanan orman alanları tekrar ağaçlandırılmaktadır. Yanan alanlarda yapılan çalışmalar kamuoyu ile de paylaşılmaktadır.