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    • Yaşlı kadınla motosikletli gençlerin diyalogu gülümsetti

    Bursa'da motosiklet sürücüsü ile yolda ilerleyen yaşlı kadın arasında yaşanan diyalog beğeni topladı.

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Motosiklet, Bursa, Yaşlı Kadın, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Olay İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi.

    Motosikletli gençler ilerlediği sırada önüne çıkan yaşlı kadına yol verdiler. "Ben size kurban olurum" diyen yaşlı kadına ise gençler, "Ben de sana kurban olurum" cevabını verdi. Yaşlı kadın "Hayatta böyle sevgi görmedim ben sana daha çok kurban olurum. Benim yaşım gelmiş 70'e çarpsan ne olur. Ama bana çarpmazsan Allah seni insan yerine yazar" dedi. Yaşanan dikkat çeken diyalog, motosiklet üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Motosiklet sürücüsü ise dikkat çeken diyalogu “barbarosparisa” adlı sosyal medya hesabından paylaştı.

    Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MotosikletBursaYaşlı Kadın
    Haberler > Gündem > Yaşlı kadınla motosikletli gençlerin diyalogu gülümsetti
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