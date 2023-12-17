Yine yüksek kar vaadi yine vurgun! Esnafın 3,5 milyon lirası buhar oldu

17 Aralık 2023 17:15 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 17:19

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İddiaya göre, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde esnaflık yapan Kerim M., esnaf arkadaşları A.T., M.B. ve E.D.'den ucuz altın alıp yüksek kazanç vaadederek banka hesaplarından ve kredi kartlarından yüklü miktarda para aldı.

Paralarını geri almak isteyen esnaflardan birine ise "Hesaba bloke konuldu, bir miktar daha ödeme yapalım bloke kalksın", "Türk Lirası olarak gönderemiyorum. Euro olarak göndereceğim", "Para yolda, cenazesi var" cevapları ile bir kez daha ödeme yaptı.

3,5 MİLYON LİRALIK VURGUN

3 esnafın yaklaşık 3,5 milyon lirası buhar oldu. Esnaflardan biri parasının bir miktarını geri aldı. Esnaflar dolandırıldıklarını anlayınca Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

'RIZALARI DAHİLİNDE PARA ALDIM' DEDİ

Hakkında soruşturma başlatılan Kerim M. ise suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından da serbest bırakıldı. Kerim M. ayrıca esnafların rızası dahilinde paraları kullandığını, hileli veya aldatıcı şekilde para almadığını iddia etti.

Kerim M.'nin kendilerine verdiği çeklerin karşılıksız çıktığını söyleyen esnaf, verdikleri paraları geri istedikleri Kerim M.'nin ticari hayatının zora girdiği bu sebeple ödeme yapamadığı cevabını aldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken esnaflar paralarını geri almak için hukuk mücadelesini sürdürüyor.