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Zehir tacirlerine geçit yok! "Dur" ihtarına uymama nedenleri yakalanınca ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batman'da emniyet uyuşturucu tacirlerine karşı harekete geçti. "Dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, ekiplerce durduruldu. Araçta 17 kilo 409 gram skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı. 

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Temmuz'da, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

"DUR" İHTARINA UYMADI

Kent girişindeki kontrol noktasında, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hafif ticari araç, ekiplerce durduruldu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bagajında tatlı da bulunan araçta, bir torba içinde 17 kilo 409 gram skunk ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 208 bin 100 lira ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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