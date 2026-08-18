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Afyonkarahisar TOKİ konut belirleme kurası sonuçları! Afyonkarahisar Beyyazı TOKİ kura çekilişi isim listesi

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TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar Merkez Beyyazı Beldesi için beklenen konut belirleme kurası tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından hak sahiplerinin konut bilgileri ve kura sonuçları listesi gündeme gelirken, sözleşme işlemlerinin gerçekleştirileceği tarihler de TOKİ tarafından duyuruldu.

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Afyonkarahisar'da TOKİ sosyal konut projelerinden yararlanmaya hak kazanan vatandaşların beklediği kura 18 Ağustos 2026 Salı günü gerçekleştirildi. Beyyazı Beldesi 94 Adet Konut Projesi kapsamında hak sahipleri için ayrılan konutların belirlenmesine yönelik çekiliş saat 10.30'da noter huzurunda yapıldı. Kuranın tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçların ve konut bilgilerinin sorgulanacağı listeye çevrildi.

AFYONKARAHİSAR TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Afyonkarahisar Merkez ilçesi Beyyazı Beldesi'ndeki TOKİ projesi için konut belirleme kurası tamamlandı. Kura seyircisiz olarak noter huzurunda gerçekleştirildi ve çekiliş TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayımlandı. Kura kapsamında daha önce hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hangi konutlara yerleşeceği belirlendi. Kura sonuçları ve projeye ilişkin resmi belgeler TOKİ'nin internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Hak sahiplerinin sonuçları kontrol ederken TOKİ tarafından yayımlanan proje duyurularını esas alması gerekiyor.

Afyonkarahisar TOKİ konut belirleme kurası sonuçları! Afyonkarahisar Beyyazı TOKİ kura çekilişi isim listesi
Başlık ResmiAfyonkarahisar TOKİ konut belirleme kurası sonuçları! Afyonkarahisar Beyyazı TOKİ kura çekilişi isim listesi

AFYONKARAHİSAR BEYYAZI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ

Afyonkarahisar Merkez ilçesi Beyyazı Beldesi 94 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 tipi 12 adet ve 2+1 tipi 28 adet konut olmak üzere toplamda 50 adet konut için Konut Belirleme Kurası tamamlandı. Kura sonucuyla hak sahiplerinin konutları belirlenirken çekilişe ilişkin sonuç ve liste bilgileri TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edilebiliyor.

Afyonkarahisar TOKİ konut belirleme kurası sonuçları! Afyonkarahisar Beyyazı TOKİ kura çekilişi isim listesi
Başlık ResmiAfyonkarahisar TOKİ konut belirleme kurası sonuçları! Afyonkarahisar Beyyazı TOKİ kura çekilişi isim listesi

AFYONKARAHİSAR BEYYAZI TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konutları belirlenen hak sahipleri 7-18 Eylül 2026 tarihleri arasında Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. İşlemler T.C. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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