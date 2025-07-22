Bahar Şahin'den Mine Tugay'a şok iddia

"Zalim İstanbul" dizisiyle tanınan Bahar Şahin, yıllar sonra sette yaşadığı zorlukları bir bir anlattı. Mine Tugay’ın kendisine psikolojik baskı uyguladığını vurgulayan Şahin, iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü.

2019 yılında yayımlanan ''Zalim İstanbul" dizisiyle büyük bir çıkış yapan oyuncu Bahar Şahin, rol arkadaşı Mine Tugay ile ilgili bomba iddialar ortaya attı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan genç oyuncu, dizide birlikte rol aldığı Mine Tugay’ın kendisine psikolojik baskı uyguladığını öne sürdü.

''İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''

Bunun üzerine sessizliğini bozan Mine Tugay, "Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümlelerle itham edilmişim. Arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle suçlanmayı biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle, bu açıklamanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz; kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

MİNE TUGAY'A İLK DESTEK ROL ARKADAŞINDAN GELDİ

Mine Tugay’a ilk destek, aynı yapımda çalıştığı Sera Kutlubey’den geldi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun" ifadelerine yer verildi.

Bunun üzerine Şahin, sessizliğini bozarak, ''Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze’ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, ‘Kesin Bahar laf taşımıştır’ diye beni suçlayan? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası" ifadelerini kullandı.