Bese Hozat kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat, PKK'nin 12. Fesih Kongresi ve silah bırakma sürecinin ardından gündeme geldi. Gerçek adı Hülya Oran olan bölücü elebaşı basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oluyor.

Bese Hozat yani Hülya Oran, 28 Ekim 2015'ten beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesi"'nin kırmızı kategorisinde yer alıyor.

BESE HOZAT KİMDİR?

Hülya Oran veya kod adı ile Bese Hozat 12 Kasım 1978 tarihinde Tunceli'nin Hozat ilçesinde dünyaya geldi.

PKK'nın en üst düzey liderlerinden birisi olan Hozat, KCK Yürütme Konseyi'nin Cemil Bayık ile birlikte eş başkanı olarak terör faaliyetlerini yürüttü.

Lise yıllarında, Özgür Halk gazetesinde yazılar yayımlayan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan etkilendi ve 1994 yılında PKK'ya katılma kararı aldı.

Dört yıl boyunca Tunceli'de kaldı ardından ise Irak'ın kuzeyine geçerek örgüt kamplarına dahil oldu. PKK'nın sözde yönetim kadrosunda ve birçok kadın örgütlenmelerinde görev aldı.

10 Temmuz 2013'te, Cemil Bayık ile birlikte KCK Yürütme Konseyi eş başkanlık görevine getirildi.