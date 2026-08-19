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BUSKİ su kesintisi 19-20 Ağustos listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

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BUSKİ su kesintisi 19-20 Ağustos listesi! Bursa'da sular ne zaman gelecek?
Fotoğraf Başlığı BUSKİ su kesintisi 19-20 Ağustos listesi! Bursada sular ne zaman gelecek?

Bursa'da 19 Ağustos Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler BUSKİ duyurularıyla gündeme geldi. Kentin bazı ilçe ve mahallelerinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle su hizmetinde geçici aksamalar yaşanacak. 19-20 Ağustos BUSKİ su kesintisi programında yer alan bölgeler ile suyun verileceği saatler araştırılıyor.

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Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında su kesintisi uygulanacak noktaları duyuruyor. 19 Ağustos itibarıyla kesintiden etkilenen vatandaşlar, BUSKİ'nin güncel açıklamalarından kendi mahallelerine ilişkin saat bilgilerini kontrol ediyor. Bursa'da suların ne zaman geleceği ve 20 Ağustos'ta kesinti yaşanacak bölgeler de takip ediliyor.

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 19-20 AĞUSTOS LİSTESİ

Osmangazi/Küçükbalıklı

Planlanan Başlangıç Tarihi: 19/08/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/08/2026 12:00

Kesim Tarihi: 19/08/2026 10:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi; C4_d15 alt bölgesinde bulunan küçükbalıklı mahallesi can sokak ve civarı "arıza" çalışması nedeniyle 19.08.2026 tarihinde 10:00 ile 12:00 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır.

Yenişehir/Terziler

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/08/2026 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/08/2026 18:00

Kesim Tarihi: 16/08/2026 08:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında; Yenişehir İlçesi, Terziler Mahallesi ve civarında 16.08.2026 ve 20.08.2026 tarihleri arasında 08:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BUSKİ su kesintisi 19-20 Ağustos listesi! Bursada sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiBUSKİ su kesintisi 19-20 Ağustos listesi! Bursada sular ne zaman gelecek?

BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Yıldırım/Akçağlayan

Planlanan Başlangıç Tarihi: 19/08/2026 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/08/2026 13:00

Kesim Tarihi: 19/08/2026 10:30

Açıklama: Yıldırım ilçesi; g3_d02_gec alt bölgesinde bulunan, Akçağlayan mahallesi 6. Akça sokak ve civarı "arıza" çalışması nedeniyle 19.08.2026 tarihinde 10:30 ile 13:00 saatleri arasında, "su kesintisi" yapılacaktır.

Yıldırım/Şirinevler

Planlanan Başlangıç Tarihi: 19/08/2026 09:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/08/2026 12:00

Kesim Tarihi: 19/08/2026 09:45

Açıklama: Yıldırım ilçesi; c3_d24 alt bölgesinde bulunan Şirinevler mahallesi 88.sokak ve civarı ''arıza'' çalışması nedeniyle 19.08.2026 tarihinde 09:45 ile 12:00 saatleri arasında ''su kesintisi'' yapılacaktır.

Yıldırım/Yavuzselim

Planlanan Başlangıç Tarihi: 19/08/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 19/08/2026 18:00

Kesim Tarihi: 18/08/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi; Ankara Yolu Caddesinin kuzeyi, Barış Caddesi ve Samanlı Caddesinin doğusu. Kurubaş Sokak. 3.Olgun Sokak, Yolcu Sokak güneyi arasında kalan cadde ve sokaklar, Arabayatağı Mahallesi; Ankara Yolu Caddesinin kuzeyi, 1. Asil Sokak, Okul Caddesi, Gölcük Sokak, Vakıf Sokak, Aras Sokak doğusu, Su Deposu Caddesi güneyi, Konçak Sokak, Karaağaç Sokak,Yeşil Cami Caddesi, Same Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar, Ulus Mahallesi; İtimat Sokak, Pazar Sokak, Same Sokak, Su Deposu Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda, 19.08.2026 tarihinde 09:00- 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

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Editör : İREM ÖZCAN
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