Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Süper Lig yeni sezon karşılaşmasında geri sayım
Fenerbahçe, Lazio galibiyetiyle Süper Lig hazırlıklarını tamamlarken, Alanyaspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Peki Fenerbahçe neden Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesini istedi, TFF'nin kararı belli oldu mu? İşte detaylar...
Süper Lig'de 2025-26 sezonu hazırlıklarını İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio'yu 1-0 mağlup ederek tamamlayan Fenerbahçe'de gözler Alanyaspor karşılaşmasına çevrildi. Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yeni sezon ilk maçının ertelenmesini talep etti.
Peki Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Sarı-lacivertli takım taraftarları ve futbolseverler tarafından araştırılıyor.
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Fenerbahçe yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile 6 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak 3. eleme turu maçları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için başvuru yaptı.
Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor ile 9 Ağustos'ta karşı karşıya gelecekti. TFF'den ise Fenerbahçe Alanyaspor maçının ertelenmesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşması 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.