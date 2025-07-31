Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Süper Lig yeni sezon karşılaşmasında geri sayım

Süper Lig'de 2025-26 sezonu hazırlıklarını İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio'yu 1-0 mağlup ederek tamamlayan Fenerbahçe'de gözler Alanyaspor karşılaşmasına çevrildi. Rakibini Kadıköy'de ağırlayacak olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yeni sezon ilk maçının ertelenmesini talep etti.

Peki Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? Sarı-lacivertli takım taraftarları ve futbolseverler tarafından araştırılıyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Fenerbahçe yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile 6 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak 3. eleme turu maçları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için başvuru yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor ile 9 Ağustos'ta karşı karşıya gelecekti. TFF'den ise Fenerbahçe Alanyaspor maçının ertelenmesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşması 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.