Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 15:08 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 15:08 - Güncelleme:

Sarı-kırmızılı takım 2025-2026 sezonu için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile mücadele edecek. Cimbom sezona formda başlayarak Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer aldı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Avusturya'da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Cagliari ile mücadele edecek. Cimbom, Cagliari maçının ardından Türkiye'ye geri dönecek. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları… GALATASARAY-CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacaktır. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. GALATASARAY-CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA? Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı, S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacaktır. GALATASARAY KAMP KADROSU Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir İlgili Haber Galatasaray'dan KAP geldi: 15 günlük süre tamamlandı: 13.5 milyar TL...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin