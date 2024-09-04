Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in maaşı sezon başına 1.7 milyon Euro

Ganalı futbolcu Daniel Amartey maaşı ve 5 milyon Euro piyasa değeri ile dikkat çekiyor. 29 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş’taki geleceği ve maaşı hakkındaki detaylar da merak ediliyor.

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Transfer sürecinde olan Daniel Amartey maaşı ve piyasa değeri ile gündemde. Beşiktaş'taki akıbeti henüz belirsiz olan Daniel Amartey Eyüpspor ile olan görüşmesini neticelendirdi.

DANİEL AMARTEY MAAŞI NE KADAR?

Daniel Amartey’in sezonluk maaşı 1.7 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Beşiktaş’a geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak transfer olan Amartey, İstanbul'un büyük kulübünde sezon başına 1.7 milyon Euro maaş almakta.

DANİEL AMARTEY TRANSFER OLDU MU?

Beşiktaş, yeni sezon kadrosunda Daniel Amartey’i düşünmüyor. Transfer dönemi kapsamında önemli bir gelişme yaşandı; Amartey’in Eyüpspor ile görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti. Fakat son gelen bilgilere göre, Amartey ve Eyüpspor arasındaki görüşmeler anlaşmasız sonuçlandı ve transfer gerçekleşmedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey’in yanı sıra Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmak istediklerini belirtmişti. Yücel, futbolcuların karakterlerinin de önemli olduğunu vurgularken, “Oyuncuların kulüp bulsa bile gitmek istemediğini” ifade etmişti.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması altında 27 maça çıkan Amartey, 1 gol attı. Beşiktaş’taki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

DANİEL AMARTEY NERELİ?

Gana asıllı genç futbolcu Daniel Amartey Beşiktaş'ta stoper mevkiinde oynamakta.

DANİEL AMARTEY KAÇ YAŞINDA?

24 Aralık 1994 doğumlu olan Daniel Amartey 29 yaşında başarılı futbolcular arasında yer alıyor.