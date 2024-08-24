Gülşen Bubikoğlu'ndan doğum günü kutlaması! İlker İnanoğlu kaç yaşında?

İlker İnanoğlu, Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu ve Filiz Akın çiftinin oğlu olarak sanat dünyasına adım attı. Babasının izinden giderek oyunculuğa başlayan İnanoğlu, özellikle "Arka Sokaklar" dizisindeki "Engin Balkan" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğluna olan sevgisini dile getirdi. "Beni en zor anlarımda bile böyle güldüren, biricik oğluma beni anne olarak seçtiği için teşekkür eder; sağlıklı, çok başarılı, keyifli yıllar diliyorum" diyen Akın, İlker İnanoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Türker İnanoğlu'nun ikinci eşi Gülşen Bubikoğlu da İlker İnanoğlu'nun doğum gününü kutlayanlar arasındaydı. Eski bir fotoğraflarını paylaşan Bubikoğlu, "İlker'ciğim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuş, aileye neşe katmışsın. Nice mutlu yılların olsun" ifadelerini kullandı.

İLKER İNANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

20 Ağustos 1965'te dünyaya gelen yakışıklı oyuncu, 59. yaşını kutladı. Babası Türker İnanoğlu'nu geçtiğimiz aylarda kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan İnanoğlu, annesi Filiz Akın ve üvey annesi Gülşen Bubikoğlu'ndan da doğum günü mesajları aldı.