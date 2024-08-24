İhlas Vakfı öğrenci yurtları için başvuru süreci başladı! Son gün ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler barınma konusunda hızla harekete geçti. Üniversiteye kayıt yaptıracakları şehirde daha uygun maliyetli olması nedeniyle birçok öğrenci, barınma tercihini yurtlardan yana kullanıyor.

Öğrenciler, 3 kişilik odalarda konaklıyor. Günlük 3 öğün yemeğin yanı sıra, internet, sıcak su, elektrik ve doğalgaz gibi hizmetlerden herhangi bir ek ücret ödemeden yararlanıyorlar.

İHLAS VAKFI ÖĞRENCİ YURTLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İhlas Vakfı, yeni dönem öğrenci yurtları için başvuruları kabul etmeye başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, konaklama ihtiyacını karşılamak için yurtlara yöneliyor.İhlas Vakfı’nın yurtlarına başvurmak isteyen öğrenciler, İhlas Vakfı’nın resmi web sitesi olan ihlasvakfi.org.tr adresinden detaylı bilgi alabilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İHLAS VAKFI ÖĞRENCİ YURTLARININ ÜCRETİ NE KADAR?

İhlas Vakfı yurtlarında, 3 kişilik odalarda konaklayan öğrenciler için belirlenen ücret kişi başı 10 bin TL olarak açıklandı. Ancak bu ücretin yarısı devlet tarafından karşılanıyor. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, geçen yıl devletin öğrencilere sağladığı beslenme ve barınma yardımının 4 bin 100 TL olduğunu, bu yıl ise bu miktarın 5 bin 500-6 bin TL civarında olmasını beklediklerini belirtti.

İHLAS VAKFI YURTLARINDA HANGİ İMKANLAR SUNULUYOR?

İhlas Vakfı yurtlarında kalan öğrenciler, her gün 3 öğün yemek, internet, sıcak su, elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlardan herhangi bir ek ücret ödemeden faydalanabiliyor. Ayrıca öğrenciler, etüt odalarında diledikleri saatlerde ders çalışabilme imkanına sahipler. Türkiye genelinde 30’u aşkın yurtla hizmet veren İhlas Vakfı, öğrencilerin ve ailelerinin yurtları ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirler.

İHLAS VAKFI ÖĞRENCİ YURTLARI İÇİN BAŞVURU SON GÜNÜ NE ZAMAN?

İhlas Vakfı öğrenci yurtlarına başvuru yapmak isteyenler için belirlenen son başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Öğrencilerin başvurularını zamanında tamamlamaları için İhlas Vakfı’nın web sitesinden güncel bilgilere ulaşmaları öneriliyor.