Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler izleyicilerin gündemine oturdu. Dizide Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in yeni sezonda yer almayacağının açıklanmasının ardından ''Kızılcık Şerbeti Çimen değişti mi, kim oldu?'' sorusu merak konusu oldu.

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterinin yeni oyuncusu belli oldu. Daha önce çocuk yaşta rol aldığı yapımlarla tanınan ve son dönemde bir dijital platform dizisi ile gündeme gelen oyuncu yeni sezonda ekranlarda olacak. Peki, Kızılcık Şerbeti Çimen değişti mi, kim oldu? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?

Kızılcık Şerbeti Çimen değişti mi, kim oldu? Yeni sezon için hazırlıklar sürüyor

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN DEĞİŞTİ Mİ, KİM OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterinin oyuncusu değişti. Dizinin önceki sezonlarında Çimen'i Selin Türkmen canlandırıyordu. Beşinci sezon öncesinde yapılan kadro değişikliği kapsamında Kızılcık Şerbeti Çimen karakterini Asena Keskinci canlandıracak.

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Keskinci, özellikle Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı isimlerden biri oldu.

Son dönemde ise HBO Max yapımı Jasmine dizisinde başrol üstlenen Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Çimen rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti Çimen değişti mi, kim oldu? Yeni sezon için hazırlıklar sürüyor

ASENA KESKİNCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Asena Keskinci 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculukla çocuk yaşlarda tanışan Keskinci, ilk televizyon deneyimlerini 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileriyle yaşadı.

Daha sonra Hırsız Polis ve Bez Bebek gibi televizyon yapımlarında rol alan oyuncu, Bez Bebek'te canlandırdığı Yağmur karakteriyle tanındı. Sinema kariyerinde de farklı projelerde yer alan Keskinci, Aşk Tesadüfleri Sever ve Köstebekgiller: Perili Orman gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yapımı Ahlat Ağacı filminde ise Sinan karakterinin kız kardeşi Yasemin'i canlandırdı.

Keskinci 2010 yılında TRT Kadın Ödülleri kapsamında Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Kızılcık Şerbeti Çimen değişti mi, kim oldu? Yeni sezon için hazırlıklar sürüyor

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için çekim takvimi de belli oldu. Dizinin 25 Ağustos 2026 Salı günü yeniden sete çıkması planlanıyor.

Yeni sezonun ilk bölümünün ise 18 Eylül 2026 Cuma akşamı Show TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti Çimen değişti mi, kim oldu? Yeni sezon için hazırlıklar sürüyor

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI, KİMLER KATILDI?

Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in diziden ayrılmasının ardından, Nilay'ın annesi rolündeki Neslihan Yeldan ile Fethi karakterini oynayan Barlas Kartal'ın da yapımdan ayrıldığı açıklandı.

Dizinin önemli karakterlerinden Nursema Ünal'ı canlandıran Ceren Karakoç'un da yeni sezonda kadroda yer almayacağı bilgisi gündeme geldi.

Dizinin yeni sezon kadrosuna Asena Keskinci ile beraber katılan isimlerden biri de Murat Aygen olacak. Aygen'in yapımda Lider karakterini canlandıracağı açıklandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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