Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanaldan izlenir? Maçın ne zaman oynanacağı belli oldu!

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibin maçının hangi kanalda olacağı merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...