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Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanaldan izlenir? Maçın ne zaman oynanacağı belli oldu!

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Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanaldan izlenir? Maçın ne zaman oynanacağı belli oldu!

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibin maçının hangi kanalda olacağı merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, yarın İsviçre temsilcisi Lugano'nun karşısına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etmek için kritik maçlardan biri olan Lugano maçı Thun kentinde oynanacak. 

Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanaldan izlenir? Maçın ne zaman oynanacağı belli oldu! - 1. Resim

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Yarın (22 Ağustos Perşembe) günü 21.30'da başlayacak olan Lugano - Beşiktaş karşılaşması S Sport Plus'tan şifreli olarak yayınlanacak. 

Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanaldan izlenir? Maçın ne zaman oynanacağı belli oldu! - 2. Resim

LUGANO - BEŞİKTAŞ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

Lugano - Beşiktaş maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21:30'da başlayacak. Maçı Morten Krogh yönetecek.

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