Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanaldan izlenir? Maçın ne zaman oynanacağı belli oldu!
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran- Güncelleme:
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibin maçının hangi kanalda olacağı merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...
Beşiktaş, yarın İsviçre temsilcisi Lugano'nun karşısına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etmek için kritik maçlardan biri olan Lugano maçı Thun kentinde oynanacak.
LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?
Yarın (22 Ağustos Perşembe) günü 21.30'da başlayacak olan Lugano - Beşiktaş karşılaşması S Sport Plus'tan şifreli olarak yayınlanacak.
LUGANO - BEŞİKTAŞ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
Lugano - Beşiktaş maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21:30'da başlayacak. Maçı Morten Krogh yönetecek.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Haberler