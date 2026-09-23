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MEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır? MEBİM e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

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MEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır? MEBİM e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
Başlık ResmiMEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim döneminde okul güvenliği ve veli-okul iletişimini güçlendirmeye yönelik uygulamalarını genişletti. Bu kapsamda hayata geçirilen Okul Randevu Sistemi ile velilerin öğretmen, okul yöneticisi ve rehberlik birimleriyle yapacağı görüşmeler önceden planlanıyor. Randevu işlemleri okulrandevu.meb.gov.tr adresi, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEBİM'in 444 0 632 numaralı telefonu üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki MEB Okul Randevu Sistemi nedir, veli randevusu nasıl alınır, MEBİM üzerinden öğretmen görüşme randevusu nasıl oluşturulur?

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Yeni eğitim öğretim yılında okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin yanı sıra veli-öğretmen görüşmelerinin daha düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla da yeni uygulamalar devreye alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Okul Randevu Sistemi, velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmelerini belirli bir plan dahilinde gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Sistem sayesinde okula yapılacak veli ziyaretlerinin önceden oluşturulan randevular üzerinden yürütülmesi hedefleniyor. Peki, MEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır?

MEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır? MEBİM e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
Başlık ResmiMEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır? MEBİM e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

MEB OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

MEB Okul Randevu Sistemi, öğrencilerin velileri veya vasileri ile okul yöneticileri, öğretmenler ve rehberlik birimleri arasındaki görüşmelerin önceden planlanmasını sağlıyor. Sistem üzerinden veli çocuğunun eğitim durumu, gelişimi ve okul süreci hakkında bilgi almak, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak veya okul yönetimine talep ve önerilerini iletmek amacıyla görüşme talebinde bulunabiliyor.

MEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır? MEBİM e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
Başlık ResmiMEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır? MEBİM e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

ÖĞRETMEN VELİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Veliler, okul yönetimi veya öğretmenlerle görüşmek için birden fazla kanal üzerinden randevu oluşturabiliyor. Veliler okulrandevu.meb.gov.tr web sitesinden, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden ya da MEBİM 444 0 632 telefon hattından görüşmek istediği okul ve ilgili kişi için randevu alabiliyor.

MEBİM 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Veli, iletişim merkezini arayarak okul yönetimi veya öğretmenle görüşme talebini iletebiliyor. Daha önce oluşturulmuş bir randevunun iptali için de MEBİM üzerinden işlem yapılabiliyor.

MEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır? MEBİM e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
Başlık ResmiMEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır? MEBİM e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

OKUL RANDEVU SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

RANDEVU TALEBİ OLUŞTURMA
Yeni Randevu menüsünden öğrencinizi seçin (Öğrenci Bilgilerim).
Okuldan Randevu Al butonuna tıklayın.
Görüşmek istediğiniz öğretmen/personel, tarih ve saat aralığını seçin; Görüşme Konusu belirtin.
Öğretmen görüşmeleri için en erken 2 gün sonrası; idare ve rehberlik servisi için aynı gün randevu alınabilir.
Randevu en fazla 14 gün ilerisi için alınabilir; her randevu 20 dakikadır.
Talebiniz İşlem Bekliyor durumunda kurum onayına düşer.

BİLDİRİMLER
Yeni talep oluşturulduğunda e-posta bildirimi gönderilir.
Kurum onayında veya iptalinde veli ve öğretmene e-posta ve SMS bildirimi gönderilir.
Veli iptalinde e-posta gönderilir; randevu daha önce onaylandıysa SMS de gönderilir.

MEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır? MEBİM e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
Başlık ResmiMEB Okul Randevu Sistemi nedir, randevu nasıl alınır? MEBİM e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

RANDEVU DURUMU
İşlem Bekliyor: Kurum onayı bekleniyor.
Onaylandı: Randevu kesinleşti; kurum onayında e-posta ve SMS bildirimi gönderilir.
İptal Edildi: Kurum veya veli tarafından iptal edildi; yeni randevu talebi oluşturabilirsiniz.
Gerçekleşti / Yapılmadı: Görüşme sonrası personel tarafından işaretlenir.

RANDEVU İPTALİ
Randevularım sayfasından İptal Et ile iptal edebilirsiniz (İşlem Bekliyor veya Onaylandı durumunda).
Randevu günü ve sonrasında iptal yapılamaz.
İptal sonrası durum İptal Edildi olur; onaylanmış randevularda veli ve öğretmene bildirim gönderilir.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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