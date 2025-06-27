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Tarımsal destek ödemelerine geri sayım: Mazot ve gübre desteği, buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarımsal destek ödemelerine geri sayım: Mazot ve gübre desteği, buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
Tarımsal Destek, Mazot, Gübre, Ankara, Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 Haziran ayı tarımsal destek ödemelerini duyurdu. Mazot ve gübre desteği ile buzağı desteği dahil toplam 5 milyar 519 milyon 93 bin TL çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Mazot ve gübre desteği, buzağı desteği hesaplara geçme tarihi çiftçinin gündeminde.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik 2025 Haziran ayı tarımsal destek ödemelerinin detaylarını açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, 5 milyar 519 milyon 93 bin TL’lik destek ödemesi, çiftçilerin hesaplarına yatacağı tarih belli oldu.

MAZOT VE GÜBRE, BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, toplam 5 milyar 519 milyon 93 bin TL’lik tarımsal destek ödemesinin aynı gün içinde çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladıi

Bu kapsamda, mazot ve gübre desteği için 28 milyon 351 bin 610 TL, buzağı desteği için ise 41 milyon 886 bin 500 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Tarımsal destek ödemelerine geri sayım: Mazot ve gübre desteği, buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? - 1. Resim

Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına T.C. kimlik numaralarına göre yatırılmakta.

Çiftçiler, ödemelerin hesaplarına geçip geçmediğini ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilir. 

Tarımsal destek ödemelerine geri sayım: Mazot ve gübre desteği, buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? - 2. Resim

MAZOT VE GÜBRE, BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre, 2025 Haziran ayı tarımsal destek ödemeleri 27 Haziran Cuma günü itibarıyla hesaplara geçmeye başladı.

Mazot ve gübre desteği için ayrılan 28 milyon 351 bin 610 TL’lik bütçe, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.

Aynı şekilde, buzağı desteği kapsamında 41 milyon 886 bin 500 TL’lik ödeme de aynı tarihte çiftçilere ulaştırılıyor. 

Tarımsal destek ödemelerine geri sayım: Mazot ve gübre desteği, buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? - 3. Resim

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Tarımsal destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne giriş yapılarak sorgulanıyor. T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapan kullanıcılar sistemdeki durumlarını kontrol edebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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