Filenin Sultanları CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki dördüncü karşılaşmasına çıkıyor. A Grubu'nda oynadığı ilk üç maçtan da galibiyetle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı bu kez Almanya karşısında sahne alacak. Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı yayın bilgileri netleşti.

Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla organizasyonda mücadele eden Filenin Sultanları, grup aşamasını da galibiyet serisiyle tamamlama hedefinde. Milliler, Almanya karşılaşmasının ardından gruptaki son maçına çıkacak.

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı yayını TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Filenin Sultanları'nın üçüncü grup maçındaki rakibi Macaristan olmuştu. Türkiye, karşılaşmayı set vermeden 3-0 kazanarak turnuvadaki galibiyet sayısını üçe çıkardı.

Şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek Ankara etabında üçte üç yapmıştı.



Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı yayın bilgileri! Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Almanya arasındaki mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler karşılaşmayı TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Almanya arasındaki Avrupa Şampiyonası karşılaşması 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı yayın bilgileri! Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CEV TRENDYOL 2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

26 Ağustos 2026

16.00 Slovenya-Letonya

19.00 Türkiye-Almanya (TRT 1)

27 Ağustos 2026

16.00 Polonya-Almanya

19.00 Letonya-Macaristan

28 Ağustos 2026

16.00 Slovenya-Macaristan

19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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