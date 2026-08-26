Mardinli İş İnsanları Derneği (MARİŞ), İstanbul’da hayata geçireceği yeni yönetim binasında Mardin’in tarihi ve kültürel mimarisini öne çıkaracak.

Mardin’in binlerce yıllık tarihinden süzülen mimari miras, İstanbul’da yeniden hayat bulacak. Mardinli İş İnsanları Derneği (MARİŞ), yeni yönetim binasını Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtacak şekilde inşa etmeye hazırlanıyor. Proje, yalnızca bir dernek binası değil, Mardin’in kimliğini ve kültürel mirasını İstanbul Küçükçekmece’de yaşatacak bir yapı olarak öne çıkıyor.

2015 yılında İstanbul’da bir grup Mardinli sanayici ve iş insanı tarafından kurulan MARİŞ, aradan geçen süreçte 700’ü aşkın üyesiyle Mardin iş dünyasının önemli temsil platformlarından biri haline geldi. Dernek, yeni merkez binasıyla Mardin’in mimari karakterini İstanbul’a taşımanın yanı sıra, tüccar ve iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan güçlü bir ticaret ve iş birliği merkezi oluşturmayı hedefliyor.

MARİŞ Başkanı Sabahattin Fidan'ın öncülüğünde MARİŞ çatısı altında farklı sektörlerden iş insanlarının bir araya gelmesi, yeni ticari bağlantıların kurulması ve mevcut iş ilişkilerinin güçlendirilmesi, derneğin önemli kazanımları arasında yer alıyor. Üyeler açısından MARİŞ, yalnızca bir sivil toplum çatısı değil, aynı zamanda yeni ticari fırsatların ve iş birliklerinin oluştuğu güçlü bir network haline geliyor.

MARİŞ’ten İstanbul’a Mardin imzası! Yeni merkez binası şehrin mimarisini yansıtacak

MARDİN’İN MİMARİSİ ÖNE ÇIKARILACAK

Yeni yönetim binasında Mardin’in kendine özgü taş mimarisinin, tarihi dokusunun ve kültürel kodlarının öne çıkarılması planlanıyor. Böylece MARİŞ’in yeni merkezi, İstanbul’da Mardin’i temsil eden simgesel yapılardan biri olmayı hedefliyor.

Proje, MARİŞ’in yalnızca iş dünyasını bir araya getiren bir yapı olmanın ötesinde, Mardin’in kültürel mirasını yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma vizyonunun da bir yansıması olacak.

Merkezde Mardin’in mimarisinin yanı sıra kültürü, gelenekleri, örf ve adetleri ile gastronomisinin de tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor. Mardin’in yöresel yemekleri ve kadim mutfak kültürünün tanıtılacağı gastronomi alanıyla birlikte, kentin kültürel zenginliklerinin İstanbul üzerinden Türkiye’ye ve dünyaya ulaştırılması hedefleniyor.

MARDİNLİ İŞ İNSANLARINDAN DA DESTEK GELDİ

Yeni yönetim binasının hayata geçirilmesinde MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Fidan, Yönetim Kurulu, tüm MARİŞ üyeleri ve Mardinli iş insanlarının güçlü desteği önemli rol oynadı. Proje, ortaya konulan ortak irade ve dayanışmayla MARİŞ’in büyük bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Mardinli iş insanlarının birlik ve beraberliğiyle şekillenen yeni merkez, yalnızca bir bina değil; ortak hedeflerin, dayanışmanın ve birlikte üretmenin güçlü bir sembolü olarak hayata geçiriliyor.

MARİŞ’in temel hedeflerinden biri, tüccarları ve iş insanlarını aynı çatı altında daha güçlü şekilde buluşturmak. Farklı sektörlerden üyelerin birbirleriyle ticaret yapmasının, yeni iş bağlantıları kurmasının ve ortak projeler geliştirmesinin desteklenmesiyle MARİŞ, üyeleri açısından önemli bir ticari network oluşturuyor.

MARİŞ’ten İstanbul’a Mardin imzası! Yeni merkez binası şehrin mimarisini yansıtacak

Yeni merkezde gerçekleştirilecek B2B görüşmeleri ve sektörel toplantılarla bu ticari ağın daha da büyütülmesi, Mardinli iş insanlarının İstanbul ve uluslararası pazarlarda daha güçlü hale gelmesi hedefleniyor.

HEDEF: MARDİN’İ İSTANBUL’DAN DÜNYAYA TAŞIMAK

MARİŞ’in kuruluş vizyonunda Mardinli iş insanlarının ulusal ve küresel ölçekte daha etkin aktörler haline gelmesi, Mardin’e yerli ve yabancı yatırımın artırılması ve Mardin iş dünyasının rekabet gücünün yükseltilmesi bulunuyor.

Dernek; toplantı, panel, çalıştay, eğitim, fuar ve ticari heyet organizasyonlarının yanı sıra B2B görüşmeleri ve ortak girişimlerle Mardin’in ekonomik potansiyelini geliştirmeyi hedefliyor. Yeni merkez binasında konferanslar, gençlik buluşmaları, sektörel toplantılar ve B2B görüşmeleri düzenlenmesi planlanırken, Mardinli gençlerin iş dünyasıyla buluşturulmasına ve girişimcilik çalışmalarının desteklenmesine de önem verilecek.

Merkezin önemli hedeflerinden biri de güçlü bir Mardin lobisinin oluşturulmasına katkı sağlamak. İstanbul’daki Mardinli tüccarların, sanayicilerin, iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gençlerin aynı çatı altında buluşmasıyla Mardin’in ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü temsil edilmesi amaçlanıyor.

MARİŞ’ten İstanbul’a Mardin imzası! Yeni merkez binası şehrin mimarisini yansıtacak

MARİŞ’TEN ÇEVREYE VE SOSYAL SORUMLULUĞA ÖNEMLİ KATKILAR

MARİŞ, ticari faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk ve çevre alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Dernek, İstanbul Çevre Konseyi tarafından çevre alanındaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülürken, hayata geçirdiği Hatıra Ormanı, Kent Ormanı ve Engelsiz Yaşam Parkı gibi projelerle çevre ve sosyal hayat alanlarında da önemli çalışmalara imza attı.

Dernek ayrıca ihtiyaç sahibi engelli bireylere yönelik desteklerde bulunurken, birçok öğrenciye eğitim ve burs desteği sağladı, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oldu. Sağlık alanında ise Mardin Devlet Hastanesi ve Midyat Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli kurumlara destek verdi.

MARİŞ’in bu çalışmaları, derneğin iş dünyasını bir araya getiren ticari kimliğinin yanında, Mardin’e ve topluma karşı sosyal sorumluluk anlayışını da ortaya koyuyor.

TİCARET, DAYANIŞMA VE ORTAK KAZANIM

MARİŞ çatısı altında bir araya gelen tüccar ve iş insanları, sadece sosyal bir birliktelik değil, aynı zamanda doğrudan ticari kazanımlar sağlayan güçlü bir iş ağı oluşturuyor.

Üyelerin birbirleriyle tanışması, ticari ilişkiler kurması, ortak yatırımlar geliştirmesi ve farklı sektörlerde iş birliği yapması, MARİŞ’in bugüne kadar elde ettiği önemli kazanımlar arasında yer alıyor.

Yeni merkez binasıyla birlikte bu ticari yapının daha da güçlendirilmesi ve Mardinli tüccarların birbirleriyle daha fazla ticaret yapabilecekleri, yeni pazarlara ulaşabilecekleri ve uluslararası iş bağlantıları kurabilecekleri bir platform oluşturulması hedefleniyor.

Mardin’in taş sokaklarından ilham alan mimari kimliğin İstanbul’a taşınacağı yeni MARİŞ binası, hem iş dünyasının buluşma noktası hem de Mardin’in kültürel hafızasını yaşatan bir yapı olarak öne çıkmaya hazırlanıyor.

Merkezde düzenlenecek B2B görüşmeleri, konferanslar, gençlik buluşmaları, sektörel toplantılar ve gastronomi etkinlikleriyle MARİŞ’in ticari ve sosyal faaliyetlerinin daha geniş bir zemine taşınması planlanıyor.

''Güçlü Mardin, Güçlü Türkiye'' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MARİŞ, ''Ticarette birlik, birlikte güç'' ve ''Birlikte büyüyen Mardin, güçlü iş dünyası'' anlayışıyla ticareti, yatırımı, dayanışmayı, kültürü ve sosyal sorumluluğu aynı çatı altında buluşturarak Mardin’in değerlerini İstanbul’dan dünyaya taşımaya devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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