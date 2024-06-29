Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu’nun cenazesi 30 Haziran Pazar günü defnedilecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 13:32 - Güncelleme:

Türkiye Voleybol Federasyonu, Haber

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Voleybol camiasını üzen haberin gelmesiyle beraber Ahmet Göksu öldü mü, neden araştırması yapıldı. Sporla ilgilenenlerin gündeminde yer alan Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, vefat ederken cenazesinin ne zaman, nereden kalkacağı da merak konusu oldu.

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