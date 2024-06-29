Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu’nun cenazesi 30 Haziran Pazar günü defnedilecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Voleybol camiasını üzen haberin gelmesiyle beraber Ahmet Göksu öldü mü, neden araştırması yapıldı. Sporla ilgilenenlerin gündeminde yer alan Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, vefat ederken cenazesinin ne zaman, nereden kalkacağı da merak konusu oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, hayatını kaybederken resmi hesaptan gelen açıklama sevenlerini üzdü. Cenaze bilgilerinin de paylaşılmasıyla beraber taziye mesajları geldi.
TVF ASBAŞKANI AHMET GÖKSÜ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?
Asbaşkanın vefat haberi geldi. Yapılan açıklama şöyle oldu:
Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı, Türk voleybolunun sevilen isimlerinden Ahmet Göksu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"
CENAZESİ NE ZAMAN OLACAK?
Göksu'nun cenazesi, 30 Haziran Pazar günü öğlen namazına müteakip Gölbaşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi