Tuz gölü fay hattı hangi illerden geçiyor? En son ne zaman kırıldı?

Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ), Konya’daki 5.2’lik depremin ardından yeniden gündeme geldi. 200 km uzunluğundaki bu aktif fay, Ankara’dan Niğde’ye uzanıyor.

Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Mayıs'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Tuz Gölü Fay Hattı (TGFZ) bir kez daha dikkatlerin odağı haline getirdi. Uzmanlar, bu fayın Orta Anadolu’daki deprem riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

TUZ GÖLÜ FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ), yaklaşık 200-220 km uzunluğunda, kuzeybatı-güneydoğu (KB-GD) doğrultusunda uzanan aktif bir fay zonudur.

Orta Anadolu’nun en önemli kıta içi faylarından biridir. Ankara’nın güneyinden başlayarak Tuz Gölü’nün kuzeydoğu kenarını takip eden fay, Konya, Aksaray ve Niğde illerinden geçerek Güneyde Kemerhisar (Niğde) yakınlarında son buluyor.

TGFZ, morfotektonik özellikleri ve mikro deprem etkinliğiyle, Kayseri-Sivas ve Konya-Eskişehir neotektonik bölgeleri arasında bir geçiş zonu oluşturuyor.

Fayın geçtiği illerdeki yerleşim yerleri, özellikle Kulu, Şereflikoçhisar, Aksaray ve Bor gibi ilçeler, deprem riski açısından hassas bölgeler arasında yer alıyor.

Fayın genişliği 2-25 km arasında değişmekle beraber Tuz Gölü’nün jeolojik yapısıyla bağlantılı olarak sismik hareketliliği artırıyor.

TUZ GÖLÜ FAY HATTI EN SON NE ZAMAN KIRILDI?

Tuz Gölü Fay Zonu’nun deprem geçmişi, paleosismolojik çalışmalarla aydınlatılmaya çalışılıyo ancak fayın son büyük kırılmasının binlerce yıl önce gerçekleştiği biliniyor.

Fayın şu an enerji biriktirme aşamasında olduğunu ve gelecekte büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.

TUZ GÖLÜ FAY HATTI KAÇ BÜYÜKLÜKTE DEPREM ÜRETEBİLİR?

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Tuz Golü fayının 7-7,5 kadar deprem üretebileceğini söyledi. Prof. Dr. Osman Bektaş ise 6 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

TUZ GÖLÜ FAY ZONU HANGİ İLLERİ ETKİLER?

Tuz Gölü Fay Zonu, Ankara, Konya, Aksaray ve Niğde illerinden geçiyor. özellikle Kulu, Şereflikoçhisar, Aksaray ve Bor gibi ilçeler risk altında.