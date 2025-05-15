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5.2 deprem büyük mü? Konya ve Ankara'da deprem paniğe yol açtı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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5.2 deprem büyük mü? Konya ve Ankara&#039;da deprem paniğe yol açtı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara ve Konya'da hissedilen 5.2 şiddetindeki deprem büyük bir korkuya neden oldu. Yaşanan sarsıntı sonrası 5.2 deprem büyük mü sorusu gündeme geldi.

5.2 DEPREM BÜYÜK MÜ?

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle farklı bölgelerde zaman zaman meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlarda endişeye yol açıyor.

Bugün Ankara ve Konya'da hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bu tür depremlerin ne kadar tehlikeli olduğu merak konusu oldu.

Uzmanlara göre 5.2 büyüklüğündeki bir deprem, orta şiddetli olarak sınıflandırılıyor. Bu büyüklükteki bir sarsıntı, sağlam yapılarda ciddi yıkıma neden olmasa da, zemini zayıf alanlarda hissedilir derecede sallantı meydana getirebiliyor.

5.2 deprem büyük mü? Konya ve Ankara'da deprem paniğe yol açtı! - 1. Resim

5.2 büyüklüğünde bir depremde binalarda çatlaklar, sıva dökülmeleri ve bazı yapısal deformasyonlar oluşabilir. Depremin hissedildiği yerlerde halk arasında panik yaşanması, dışarı çıkma eğilimi ve artçı sarsıntı beklentisi yaygın görülür.

Özellikle de deprem yüzeye yakın bir derinlikte meydana geldiyse, etkisi daha kuvvetli hissedilir. Bu nedenle, her ne kadar büyük çaplı bir felaket yaşanmasa da bu büyüklükteki depremler ciddiyetle takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

5.2 deprem büyük mü? Konya ve Ankara'da deprem paniğe yol açtı! - 2. Resim

KONYA DEPREM SON DAKİKA

Konya’da sabah saatlerinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntının büyüklüğü 5.2 olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssü Konya’nın Kula bölgesi olarak belirlenirken, derinliğinin yaklaşık 18,27 kilometre olduğu bildirildi.İlk belirlemelere göre kent genelinde ciddi bir yıkım ya da can kaybı yaşanmadı.

5.2 deprem büyük mü? Konya ve Ankara'da deprem paniğe yol açtı! - 3. Resim

ANKARA DEPREM SON DAKİKA

Konya’da yaşanan depremin ardından başkent Ankara’da da sarsıntı hissedildi. Depremin merkez üssüne yakın ilçelerde yaşayan Ankaralılar, kısa süreli de olsa hissedilen titreşimler nedeniyle tedirgin oldu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, depremin Ankara’da da hissedildiğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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