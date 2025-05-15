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Ankara Depremlerinde birçok yapı hasar gördü! Ankara'da en büyük deprem ne zaman oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara Depremlerinde birçok yapı hasar gördü! Ankara&#039;da en büyük deprem ne zaman oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara’da 15 Mayıs Perşembe günü meydana gelen deprem şehri paniğe sürükledi. Sarsıntıyı hissedenler Ankara’da Ankara'da en büyük deprem ne zaman oldu sorusunu gündeme taşıdı. Ankara tarihte birçok deprem ile sarsılmış ve hasar almıştır.

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Ankara ve çevre illerde de şiddetli sarsıntıya sebep oldu. Tarih boyunca birçok depreme tanıklık eden Ankara’nın üçüncü derece deprem bölgesi olması ise dikkat çekti. 

ANKARA’DA EN BÜYÜK DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Üçüncü derece deprem bölgesi olan Ankara, tarih boyunca pek çok depreme tanıklık etmiş ve hasar almıştır. Genellikle düşük sarsıntıların hissedildiği Başkent’te meydana gelen depremlerin en büyüğü 15 Ağustos 1668 tarihinde yaşanmıştır.

1668 yılında yaşanan deprem, Ankara'da derin hasarlara yol açmış ve taş duvarlar, evler ve şehir surları zarar görmüştür. Ayrıca, bu deprem sırasında Ankara Kalesi’nin büyük bir kısmı yıkılmıştır.

Ankara Depremlerinde birçok yapı hasar gördü! Ankara'da en büyük deprem ne zaman oldu? - 1. Resim

ANKARA DEPREMLER LİSTESİ

Ankara’da meydana gelen depremlerde, şehrin bazı yapıları yıkılmış ve zarar görmüştür. Ankara’da hissedilen büyük depremlerin tarihleri ise şu şekildedir:

15 Ağustos 1668 - Ankara: Taş duvarlar ve şehir surları hasar gördü.


9 Mart 1902 - Çankırı: 3000 ev yıkıldı


19 Nisan 1938 - Kırşehir-Keskin: 3860 yapı yıkıldı.


1 Şubat 1944 - Bolu: Beypazarı, Kızılcahamam ve çevresinde büyük hasar.


26 Kasım 1943 - Ladik (Samsun)


13 Ağustos 1951 - Çankırı-Kurşunlu: Yerel hasar oluştu.

Ankara Depremlerinde birçok yapı hasar gördü! Ankara'da en büyük deprem ne zaman oldu? - 2. Resim


7 Eylül 1953 - Çankırı-Çerkeş: Küçük çaplı hasar.


31 Temmuz 2005 - Bala-Ankara: Bazı binalarda hasar meydana geldi.


20 Aralık 2007 - Bala-Ankara: 834 konut, 63 ahır ve 3 işyeri hasar gördü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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