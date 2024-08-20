Ünlü spiker Reha Muhtar öldü mü? Sağlık durumu nasıl?

Televizyon ekranlarının bilindik ismi Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında yalısında kaza geçirdi. Muhtar acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu olan Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında yalısının merdivenlerinden düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Bilincinin kapandığı belirtilen Muhtar, yoğun bakımda entübe edildi.

REHA MUHTAR ÖLDÜ MÜ?

Gazeteciliğe 1980 yılında adım atan RehaMuhtar, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan yalısında merdivenlerden düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğu aktarıldı.

REHA MUHTAR KAÇ YAŞINDA?

Show TV'de Metin Uca ile "PişşTi" adlı program sunucusu Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959, İstanbul doğumlu ve şu anda 65 yaşında.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur. İlk ve ortaöğretimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Gazetecilik kariyerine 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. Daha sonra TRT'ye geçerek Atina'da muhabirlik yaptı ve 1991 yılında "Ateş Hattı" programını hazırladı. Kariyeri boyunca TRT, Kanal D, Star TV, Show TV, CNN Türk ve Kanaltürk gibi birçok televizyon kanalında çalıştı.

Özel hayatında, gazeteci Selin Çağlayan ile evlilik yaşayan Muhtar, şarkıcı Nilüfer ve oyuncu Deniz Uğur ile ilişkiler yaşadı. Deniz Uğur'dan Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır. Aynı zamanda Vatan gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.