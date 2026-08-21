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Kültür - Sanat

Ankara'nın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar

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Ankara'nın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar
Fotoğraf Başlığı Ankaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar

Ankara’nın Bahçelievler-Emek bölgesinde yaklaşık 2 bin 800 yıldır varlığını koruyan BT10 Tümülüsü ilk kez bilimsel kazıyla araştırılıyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında başlatılan çalışmalarla Friglerin defin gelenekleri ve günlük hayatına dair yeni bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kazının ardından bölgede oluşturulacak arkeoparkla başkentin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandırılacağını açıkladı.

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Ankara'da Frig döneminin izlerini taşıyan önemli arkeolojik alanlardan biri daha arkeolojik araştırmalara açıldı.

MÖ. 800-550 yılları arasına tarihlenen ve Frig Dönemi Batı Nekropolü’ndeki 20 tümülüsten biri olan BT10 Tümülüsü’nde bugüne kadar herhangi bir arkeolojik kazı yapılmamış olması, çalışmayı Ankara’nın Frig geçmişine yönelik araştırmalar açısından ayrı bir noktaya taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından duyurduğu yeni çalışmaya yönelik olarak şu paylaşımı yaptı:

“Ankara’nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü’nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü’nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık. MÖ. 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara’nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz. Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz.”

Ankaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar
Başlık ResmiAnkaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar

YENİ BİR ZİYARET NOKTASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki kazı, Ankara’nın Bahçelievler, Emek ve Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde yer alan BT10 Tümülüsü’nde gerçekleştiriliyor.

Ankara ve çevresinde Frig döneminden kalan çok sayıda tümülüs bulunurken Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana yapılan kazılarda başkentin Frig dönemine ilişkin önemli buluntular ortaya çıkarıldı.

Ankaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar
Başlık ResmiAnkaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar

BT10 Tümülüsü’nün bugüne kadar arkeolojik kazıya konu olmaması ise alanı bu döneme ilişkin araştırmalar açısından önemli bir çalışma noktası hâline getiriyor.

Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki, farklı disiplinlerden bilim adamlarının yer aldığı heyet tarafından yürütülecek kazılarda elde edilecek verilerin Frig defin gelenekleri ve dönemin günlük hayatına ilişkin yeni bilgiler sunması hedefleniyor.

Çalışmalarda ortaya çıkarılacak bulgular kamuoyuyla da düzenli olarak paylaşılacak.

Bilimsel kazıların yanı sıra BT10 Tümülüsü’nün turizme kazandırılması için de hazırlık yapılacak.

Çalışmaların ardından tümülüsün arkeoparka dönüştürülmesi ve Ankara’nın kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandırılması hedefleniyor.

Ankaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar
Başlık ResmiAnkaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar
Ankaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar
Başlık ResmiAnkaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar
Ankaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar
Başlık ResmiAnkaranın göbeğinde yeni ziyaret noktası! 2 bin 800 yıllık tümülüste ilk çalışmalar
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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