Hadrıan devrine ait 1.800 senelik büst tiyatrodan çıktı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Ağustos 2024 02:11 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 02:12 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Düzce’deki Prusias ad Hypium antik şehrinde devam eden kazı çalışmalarında Roma imparatoru Hadrian devrine ait bir büst bulundu. 1.800 yıllık olduğu tahmin edilen heykelin imparator rahipliği yapmış M. Iulius Proklos’a ait olduğu düşünülüyor.