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Haberler > Kültür - Sanat > Hadrıan devrine ait 1.800 senelik büst tiyatrodan çıktı

Hadrıan devrine ait 1.800 senelik büst tiyatrodan çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hadrıan devrine ait 1.800 senelik büst tiyatrodan çıktı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Düzce’deki Prusias ad Hypium antik şehrinde devam eden kazı çalışmalarında Roma imparatoru Hadrian devrine ait bir büst bulundu. 1.800 yıllık olduğu tahmin edilen heykelin imparator rahipliği yapmış M. Iulius Proklos’a ait olduğu düşünülüyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Düzce’deki Prusias ad Hypium antik şehrinde devam eden kazı çalışmalarında Roma imparatoru Hadrian devrine ait bir büst bulundu. 1.800 yıllık olduğu tahmin edilen heykelin imparator rahipliği yapmış M. Iulius Proklos’a ait olduğu düşünülüyor. Antik şehirdeki tiyatronun sahne binasını yaptıran Proklos’un büstü, yine tiyatronun batı girişlerinin önünde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 56 santimetre yüksekliğindeki ve 50 santimetre genişliğindeki portre büst, kıvırcık ve bukleli saç biçimiyle dikkat çekiyor.

Hadrıan devrine ait 1.800 senelik büst tiyatrodan çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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