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    • "Yalnız değilsiniz" demişti! Üstün İnanç son yolculuğuna uğurlandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Üstün İnanç, Vefat, Cenaze, Edebiyat, Tiyatro, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yazar Üstün İnanç Fatih Camii avlusunda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Okurları ve sevenlerinden oluşan cenazesine kültür, sanat, sinema ve siyaset alanından pek çok önemli isim katıldı.

    Yazılarının yanı sıra sinemaya uyarlanan "Yalnız Değilsiniz" ve "Kanayan Yara Bosna" gibi eserleriyle de tanınan gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, son yolculuğuna uğurlandı.

    İstanbul'da 87 yaşında vefat eden usta edebiyatçının naaşı Fatih Camii avlusuna getirildi. İnanç'ın çocukları Ertuğrul ve Emre İnanç burada taziyeleri kabul etti.

    İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, cenaze namazı öncesinde Üstün İnanç'ın kültür ve edebiyat tarihindeki önemli isimlerden biri olduğunu söyledi.

    "BU TOPLUMUN HAFIZASINDA GÜZEL YER EDİNDİ"

    Yılmaz, İnanç'ın çok sayıda eser verdiğini ve öğrenci yetiştirdiğini aktararak, "Yaşamış olduğu ömür 87 yıl. Baktığımız zaman hemen herkesin gözü önünde şahidi çok olan bir ömür. Bunu önemsiyorum. Çünkü hayat biraz da kimlerle yaşadığınız, kimlerin size şehadet ettiği ve edeceğiyle ilgilidir. Dünden beri yazılanlara, konuşulanlara baktığımız zaman Üstün İnanç, bu toplumun hafızasında güzel yer edinmiştir." dedi.

    İnanç'ın İbrahim Müteferrika ile ilgili bir tiyatro oyunu kaleme aldığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

    "Bir özel gösterim münasebetiyle İbrahim Müteferrika'nın tiyatro oyunu olarak oynanması gündeme gelmişti. Harun Yöndem'in de aracılığıyla onun senaryosunu Üstün Ağabey yazmıştı. Benim de İbrahim Müteferrika'yla ilgili araştırmalarım, yazılarım olduğu için o senaryonun danışmanlığını yapmıştım. Çok bilinmeyen, yayılmayan bir bilgidir. İbrahim Müteferrika'nın özellikle Müslüman olmasını ve matbaayı kurmasını oyunun merkezine taşımıştı. Onu iyi bilirdik. Allah rahmet eylesin. 'Makamı ali, menzili mübarek olsun' diyeceğimiz bir insandı."

    "Yalnız değilsiniz" demişti! Üstün İnanç son yolculuğuna uğurlandı

     "İSTANBUL TARİH VE KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASI ADINA GAYRET ETTİ"

    Oğlu Emre İnanç ise babasının kendisine örnek bir hayat yaşadığına işaret ederek, "Kendisiyle baba oğul ilişkim olduğu için şanslı bir evlat olduğumu düşünüyorum. Artık gördüklerimizi, öğrendiklerimizi evladıma aktarmak, çevremle paylaşmak yani oradan harmanladığımı dünya görüşüm çerçevesinde yaşamaya devam etmek elimizden gelen." ifadelerini kullandı.

    İnanç, özellikle İstanbul tarihi ve kültürünün yaşatılması adına gayretleri bulunan babasının son dönemde Necip Fazıl Kısakürek ile hatıralarını yazmaya başladığını ancak vefatıyla çalışmasının yarım kaldığını sözlerine ekledi.

    Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan İnanç'ın cenazesi, dualar eşliğinde götürüldüğü Eyüp Sultan'daki aile kabristanında toprağa verildi.

    Cenazeye İnanç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski milletvekili Hüseyin Kansu ile Mesut Uçakan, İhsan Kabil, Nazif Tunç, Selman Gemuhluoğlu, Mahmut Bıyıklı, Dursun Gürlek, Muammer Erkul, Mehmet Nuri Yardım, Mehmet Usta, Bayram Öz, Birol Cürgül, Bedir Acar, Fatih Koç, Kamil Engin ve Harun Yöndem'in de aralarında bulunduğu siyaset, edebiyat, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Üstün İnançVefatCenazeEdebiyatTiyatro
    Haberler > Kültür - Sanat > "Yalnız değilsiniz" demişti! Üstün İnanç son yolculuğuna uğurlandı
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