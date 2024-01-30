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    • Yönetmen Sharmeen Obaid-Chinoy’un erkek düşmanlığı Star Wars ve Disney boykotuna dönüştü

    Yönetmen Sharmeen Obaid-Chinoy'un erkek düşmanlığı içeren yorumları büyük tepki topladı. Peşinhüküm içeren yorumu sebebiyle sosyal medyada Star Wars ve Disney için boykot çağrısı yapıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yönetmen Sharmeen Obaid-Chinoy’un erkek düşmanlığı Star Wars ve Disney boykotuna dönüştü
    Star Wars, Film, Yönetmen, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Star Wars: New Jedi Order, Star Wars hayranlarının merakla bekledikleri filmlerin başında geliyor. Henüz tarihi belli olmayan filmin  yönetmeni Sharmeen Obaid-Chinoy'un bir paneldeki sözleri büyük tepkilere sebep oldu.

    Yazar Matt Walsh'ın Chinoy'un erkek düşmanlığını sanatına nasıl yansıttığına dair videosu kısa zamanda viral oldu. Walsh "İşte bir sonraki Star Wars filminin feminist yönetmeni, maksadının "erkekleri rahatsız etmek" olduğunu söylüyor. Bu film Disney'in şimdiye kadarki en büyük fiyaskosu olacak.” dedi.

    "BAŞKA BİR YÖNETMEN KADINLAR İÇİN BENZER SÖZLERİ SÖYLESE NE OLURDU?"

    Videoda Chinoy, Women in the World Foundation adlı panelde sorulan bir soruya şöyle cevap veriyor:

    "Erkekleri rahatsız etmeyi seviyorum. Erkekleri rahatsız etmekten keyif alıyorum... bir erkeğin gözlerine bakabilmek ve 'buradayım' diyebilmek önemlidir ve bunu tanımaktır. Ve size rahatsızlık veren bir şey getirmek üzere çalıştığımı tanımaktır. Ve sizi rahatsız hissettiren, siz zor durumda kaldığınızda, zorlu konuşmalar yapmak zorunda kaldığınızda belki aynaya bakacak ve yansımanızı beğenmeyecek ve sonra belki düşüncelerimde bir sorun olabilir veya bu konuyu ele alış şeklimde bir sorun olabilir diyeceksiniz."

    Paylaşım kısa zamanda 55 binin üzerinden beğeni aldı. X’in sahibi Elon Musk da şaşkınlığını ifade ettiği videonun ardından X kullanıcıları Chinoy’un çekeceği Star Wars filmine ve Disney’e boykot uygulayacaklarını söyledi.

    Kullanıcılar “Bunları bir erkek yönetmen kadınlar için söylese Chinoy’un yorumu ne olurdu” diyerek tepki gösterdi.

    OSCAR ÖDÜLÜ ALMIŞTI

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Star WarsFilmYönetmen
    Haberler > Kültür - Sanat > Yönetmen Sharmeen Obaid-Chinoy’un erkek düşmanlığı Star Wars ve Disney boykotuna dönüştü
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