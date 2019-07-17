Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Orkestranın 20 günlük kamp döneminin ardından çıkacağı turnenin ilk adımı olan konserlerde izleyenlere Şef Cem Mansur idaresinde eserler sunulacak. TUGFO, İstanbul konserlerinde, yarışmalarda aldığı derecelerle dikkat çeken Türk piyanist Gökhan Aybulus’a eşlik edecek. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın İstanbul konserlerinin repertuvarında bu yıl Wagner, Beethoven, Çaykovski, Rahmaninof, Prokofiev ve Weber‘in eserlerine ek olarak Türk besteci Füsun Köksal’ın “Silent Echoes II” eseri de bulunuyor. Bujor Hoinic ve Johannes Schild gibi birçok ünlü sanatçı ile kompozisyon ve müzik teorisi çalışma fırsatı elde eden Köksal, bu sene Türkiye Gençlik ve Filarmoni Orkestrası ile hem İstanbul’da hem de Avrupa’da dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.