Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk yönetmen Muhammed İbrahim Şişman’ın çektiği film, savaşta tecavüze uğramış kadınların dünyaya getirdiği ve “savaşın görünmeyen çocukları” olarak adlandırılanların sıra dışı hikayesini anlatıyor. Yönetmen Şişman, dünyanın dört bir tarafında sayısı belli olmayan çok sayıda “görünmeyen çocuk” olduğunu ifade ederek, “Görünmeyen çocuklar sadece Bosna Hersek’te değil, Afrika’da da var. Savaşın olduğu her yerde görünmeyen çocuklar var. Kendime bu konuyla alakalı öyle bir film yapmalıyız ki saklanan tüm görünmeyen çocuklar kendilerini görünür hâle getirmek için cesaret elde etsin dedim” ifadelerini kullandı.