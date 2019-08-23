Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivaldeki “Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması” bu yıl da dünya festivallerinin prestijli eserlerini bir araya getirecek. Ulusal Yarışma da yerli filmler yeniden yarışacak. Uzun, kısa ve belgesel film kategorilerinde yapılacak yarışma, 2019 Türkiye yapımı bütün filmlere açık olacak. Festivale müracaatlar, 16 Eylül’de sona erecek. Genç ve bağımsız sinemacıların heyecanla beklediği Antalya Film Forum ise bu yıl yeni projelerin hayata geçmesi için ülkenin en büyük destek platformu olmayı devam ettirecek. Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema sektörüne bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde destek sağlayacak.