Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyner Yayınları, Mitch Albom’un 42 dile çevrilen, yıllarca en çok satan kitaplar listelerinde kalan, tüm baskıları hızla tüketilen, kült haline gelmiş kitabı Öğretmenim Mori’yle Salı Buluşmaları’nı Türkiye’deki 20'inci satış yılında yeni kapağı ve çevirmeninin yazdığı yeni önsöz ile okuyucularla buluşturuyor.

Öğretmenim Mori’yle Salı Buluşmaları, Mitch Albom’un Brandeis Üniversitesi’ndeki akıl hocası ve en sevdiği sosyoloji Profesörü Mori Schwartz’la her Salı günü buluşarak yaptığı sohbetlerin kaleme alındığı bir kitap. Okuyucusunu hayat, evlilik, toplum, merhamet, ölüm ve yaşam gibi birçok felsefi konu üzerine düşündüren kitap, yaşlı profesörle öğrencisinin içtenlik ve bilgelik dolu konuşmalarından oluşuyor.

Bir profesörün son dersi

Mitch Albom, 1979 yılında üniversite mezuniyetinden 16 yıl sonra akıl hocasını bulduğunda, Mori'ye ALS teşhisi konduğunu ve son günlerini yaşamakta olduğunu öğrenir. Mitch, Mori'yle eskiden olduğu gibi her Salı buluşmaya karar verir ve bu buluşmalarda Mori'nin yaşam ve ahlak üzerine olan görüşlerini kayıt eder.

Mori Schwartz "Kendimi bırakıp yok olmayı mı bekleyeyim, yoksa kalan zamanımı en iyi şekilde değerlendireyim mi?" sorusunu kendisine sorar ve sonunda ölümünden utanmamaya ve yaşamla ölüm arasındaki son köprünün bütün ayrıntılarını anlatmaya karar verir. "Herkes öleceğini bilir, ama kimse buna inanmak istemez. Oysa öleceğimize inansak, bazı şeyleri farklı yapardık, insan ölmeyi öğrenince yaşamayı da öğrenmiş oluyor." diyen Mori Schwartz’ın hayattaki son dersi, 'kendi ölümü' olacaktı. Son tezini ise en iyi öğrencilerinden biriyle ölüme hazırlanırken yazmaya karar veren Profesör Mori’nin düşünceleri son 23 yıldır pek çok insana ilham kaynağı oldu.

Türkçe’deki ilk baskısı Boyner Yayınları tarafından Temmuz 1999’da yapılan ve sonrasındaki baskıları hep hızla tüketilen Öğretmenim Mori’yle Salı Buluşmaları'nın 15'inci baskısı tüm kitapçılar ve kitap sitelerinde okuyuculara sunuldu.