Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hikmet’in şu ana kadar hiçbir yerde neşredilmeyen beş şiiri, edebiyat dergisi "kitap-lık"ın son sayısında yer aldı. Yapı Kredi Yayınları editörlerinin, TÜSTAV Komintern Arşivindeki çalışmaları sırasında 1925 tarihli belgeleri arasında “İstanbul’da 1 Mayıs”, “Beyanname”, “Gecenin Penceresinde”, “İtiraf” ve “Hayatımız Yirmi İki Kelimede” adlı şiirler bulundu. Nâzım Hikmet’e ait olmayan bir el yazısıyla, aynı bloktan koparılmış kareli sayfalara yazılan şiirlerin 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış hâlde oldukları görüldü.