Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Hierapolis Pamukkale Ören Yeri, 233 bin 185 kişiyle en çok ziyaretçi ağırlayan tarihî mekân oldu. Konya Mevlâna Müzesi, 198 bin 490 kişiyle listede ikinci sırayı aldı. Eski Çağ’ın, üç ayrı limana sahip ticaret şehri Antalya Phaselis Ören Yeri de yaz aylarında en fazla ziyaretçi çeken tarihî mekânların başında geldi. Antalya Phaselis Ören Yeri, 128 bin 673 kişiyi ağırladı.