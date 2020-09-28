Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 6 sene sonra misafirlerini yeniden ağırlamaya başlayan müzenin resmî açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yapması bekleniyor. Altı kısımdan meydana gelen müze; Hatay’ın tarihini, ticaretini, üretimini ve yemek kültürünü yansıtıyor. Hatay’ın 5. müzesi olan Hatay Şehir Müzesi’nin eşsiz bir yapıya sahip olduğunu kaydeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Türkiye’nin en güzel şehir müzelerinden bir tanesine sahibiz. Gerçekten burası inanılmaz bir eser. Ben dünyayı da gezdim, Türkiye’deki tüm müzeleri de Kültür ve Turizm Bakan yardımcılığı dönemimden biliyorum. İnsana yaşama sevinci veren, ferahlık duygusu veren, tarihin, kültürün, medeniyetin beşiği olan bir müze oldu. Gerçekten eşi, benzeri olmayan bir müze” şeklinde konuşuyor.